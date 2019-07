Voici l'âge idéal pour être le roi du barbecue !

C'est l'été, le soleil est là et qui dit soleil dit aussi... barbecue ! Pas toujours évident de l'allumer et d'en maîtriser la cuisson. Selon une étude réalisée par des Britanniques, l'âge idéal pour être le roi du barbecue est... 38 ans !

Sofie Dumont, cheffe cuisinière belge était avec nous ce matin pour nous faire part de son expertise. Sofie faisait partie des deux chefs à avoir accompagné et jugé les candidats de Grillmasters, l'émission culinaire de la Une où 30 duos se sont affrontés autour du barbecue ! Le moins qu'on puisse dire, c'est que la cheffe cuisinière a eu une drôle de réaction lorsque Cyril lui a parlé de l'âge requis : "On s'en tape un peu de l'âge ! Non ? Pour moi, l'âge n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de bien connaître son barbecue et de pouvoir choisir ce qu'on aime bien. Si on préfère le gaz, qui est plus facile ou le charbon qui est un peu plus compliqué et qui recquiert tout un rituel".

Puisqu'il n'y a pas d'âge pour être un pro du barbecue, Sofie nous a donné quelques conseils : "Il faut l'allumer et attendre la bonne braise. Il ne faut aucune flamme. Pour le barbecue au gaz, il est très important de laisser chauffer les grilles. Il faut imaginer que la grille fonctionne à la manière d'un poêlon. Si vous mettez un steak dans une poêle qui est encore froide, elle va coller et ça ne va pas marcher. Donc, que ça soit un barbecue au gaz ou au charbon, il faut que le grill soit chaud. Le but étant d'obtenir une belle croûte pour avoir le bruit "psschht" au moment où l'on dépose la viande".