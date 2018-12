Voici 5 bonnes nouvelles pour la planète !

Entre interdiction du plastique à usage unique, utilisation des énergies fossiles en baisse et fermeture des centrales à charbon...

Voici un petit florilège de bonnes nouvelles pour l’environnement.

Parce que c'est bon pour le moral et qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien !

Aux États-Unis, les grizzlis du parc de Yellowstone resteront protégés par la loi. En 2017, l’administration Trump avait retiré les grizzlis du parc de la liste des espèces protégées, rendant ainsi légal l’abattage de 700 animaux. Un juge fédéral de l’État du Montana vient de rétablir leur protection à travers une ordonnance jugeant cette décision "arbitraire et fantasque".

Au Royaume-Uni, la transition énergétique fait un grand pas en avant. En 5 ans, la capacité de production électrique liée au renouvelable a triplé alors que celle des centrales à charbon a diminué d’un tiers. Les énergies fossiles ont donc désormais une capacité de production inférieure au renouvelable et toutes les centrales à charbon britanniques devraient fermer d’ici 2025.

En Chine, face à la polémique, le commerce de cornes de rhinocéros et d’os de tigres est de nouveau illégal. Fin octobre 2018, le gouvernement avait annoncé par surprise que l’achat et la vente de ces matières ne tomberaient plus sous le coup de la loi. Mais face au tollé international, le gouverneront a décidé de faire machine arrière.

En Nouvelle-Calédonie, le gouvernement accroît la protection de ses eaux territoriales. À l’occasion d’une conférence tenue à Bali, le pays a annoncé qu’une aire marine mesurant entre 200.000 et 400.000 km2 serait protégée d’ici 2019. Dans la foulée, le gouvernement a annoncé l’interdiction du plastique à usage unique dans l’archipel.

Dans les océans, le rorqual n’est plus menacé. Cet énorme mammifère, second animal le plus gros après la baleine bleue, a souffert d'une chasse visant son huile et sa graisse. Mais ces 40 dernières années, à la suite des mesures de protection, sa population a quasiment doublé.

