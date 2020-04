... Suis tout mou ! Vous avez peut-être l'impression que votre corps vous lâche, qu'il a du mal à tenir dans la journée et vous pouvez même vous prendre parfois à rêver de faire une sieste ou de n'avoir pas quitté votre lit ! Sachez que certaines mauvaises habitudes peuvent créer cet état de fatigue et notamment certaines mauvaises habitudes alimentaires qui nous mettent k.o. plus que de raison. Pire encore, on pense que certains aliments nous donnent de l'énergie alors qu'il en est parfois tout le contraire. Voici le top 5 des aliments qui vous refilent le coup de mou et qu'il faut donc impérativement avoir à l'oeil et moins dans la bouche !

Voici 5 aliments qui vous donnent le coup de barre assuré ! - © Claudia Totir - Getty Images Le number One : le café sous ses airs bien sympatiques ! Et oui on connait la traditionnelle réplique genre ... "hmmm je vais me faire un p'tit café, j'ai un coup de mou" ! Et voilà . Pas bien du tout. Sur le coup, le café vous donne un coup de fouet dont on a parfois bien besoin. Mais n’avez-vous jamais noté que cet effet énergisant n’était effectif que quelques temps et qu’après le corps est fatigué et nécessite une nouvelle absorption de caféine ? C’est parce que le café absorbe les fluides qui contiennent du fer qui est important pour la vitalité du corps… d’où cette impression de fatigue quelques instants après en avoir bu.

Voici 5 aliments qui vous donnent le coup de barre assuré ! - © Tous droits réservés Le pain blanc... son odeur alléchante, sa mie moelleuse, son croustillant, ... Et beh non : pas bien non plus ! Si vous avez l’habitude de consommer du pain blanc, prenez garde à son indice glycémique élevé. Le taux de sucre dans le sang augmente très rapidement quand vous en mangez ce qui l’oblige à produire plus d’insuline pour faire baisser le taux de sucre. Ce processus fatigue le corps, car cela nécessite une bonne dose d’énergie après la consommation du produit. Consommer du pain complet peut vous éviter bien des fatigues !

Voici 5 aliments qui vous donnent le coup de barre assuré ! - © Brian Hagiwara - Getty Images Dites NON aux chips et aux plats trop salés ! Comme un plat trop sucré, un plat trop salé fait monter en flèche l’index glycémique. Vous vous sentez peut-être énergique pendant un temps après la consommation, mais le processus de régulation entamé par le corps pour que tout revienne à la normale lui coûte beaucoup d’énergie.

Voici 5 aliments qui vous donnent le coup de barre assuré ! - © Atlantide Phototravel - Getty Images Trop bon les bonbons. Et bien non - pas bien non plus ! Il se peut que vous vous sentiez surexcité après avoir consommé des sucreries, mais la richesse en sucre des bonbons fait encore une fois monter le taux de glycémie dans le sang et la diffusion d’insuline que le corps s’efforce de lâcher pour réparer les dégâts le fatigue énormément.

Voici 5 aliments qui vous donnent le coup de barre assuré ! - © Peter Dazeley - Getty Images Les sodas light ! Et oui, eux aussi ... Boire du soda light permet de déculpabiliser, c'est déjà ça. En effet, les sociétés qui les produisent se basent beaucoup sur l’argument du " light " pour faire croire que le soda est meilleur pour notre santé. Les sodas en question utilisent des substances synthétiques à la place du sucre et cela fait énormément travailler le foie et l’organisme qui doivent travailler deux fois plus pour métaboliser ces substances, d’où la sensation de fatigue. Ah ces faux amis !

Voici 5 aliments qui vous donnent le coup de barre assuré ! - © Westend61 - Getty Images/Westend61 Veillez donc à consommer des aliments qui ne chahutent pas votre indice glycémique, qui ne sollicite pas plus que de raison votre foie, vos organes digestifs, optez pour une alimentation saine avec des ingrédients des plus naturels. Combinez la bonne hygiène alimentaire avec un peu de sport et votre corps sera au top de sa forme toute la journée durant. Vos nuits n'en seront que réparatrices aussi - La combinaison gagnante !