Voici 10 bonnes raisons de ne pas fêter la Saint Valentin !

Ca vous tape sur le système d'entendre parler à tout bout de champ et haut les coeurs de la Saint Valentin ? ... Voici pour vous 10 bonnes raisons, 10 excellentes raisons de ne pas célébrer cette fête que vous soyez célibataire ou avec votre 1/2.

La première et déjà toute bonne raison pour ne pas célébrer la Saint-Valentin c'est parce que sortir la petite lingerie en hiver, c'est risquer une pneumonie aiguë, plus 10 jours d'arrêt de travail. N'est-ce déjà pas suffisant pour faire l'impasse franchement ?

- Parce que c'est un stress que l'on peut éviter. Réserver le restaurant, prévoir le cadeau, choisir la robe, s'apprêter... Trop c'est trop.

- En plus recevoir un bouquet de fleurs un jour normal c'est 100 fois mieux qu'une rose rouge le jour de la Saint-Valentin non ?

Parce que les boîtes de chocolats en forme de coeur seront en solde... le lendemain ! Si ça c'est pas une bonne raison ?

Parce que l'agenda de l'esthéticienne est plein jusqu'à mercredi matin ! Ca va être "short" pour la jouer glamour.

Parce que préparer les plats à la maison, ça demande du temps et de la vaisselle. Alors la phrase quotidienne "qu'est-ce qu'on maaange ?" C'est bon déjà... on ne va pas remettre le couvert ou sortir l'argenterie en plus !!??

Parce que fêter un couple un jour par an, ce n'est pas la définition d'un couple ... que moi je dis !

Parce qu'on aime revivre une seconde jeunesse en fêtant, par solidarité, la soirée de la Saint-Valentin avec nos ami(e)s célibataires. Et on les aime plus que tout nos ami(e)s !!!

Parce que commander des cadeaux inutiles, c'est produire plein de cartons, des déchets et que ça c'est pas tendance ! Et puis la galère pour dénicher l'objet rare, déjà que trouver la perle rare c'est pas fastoche !

Pour éviter la gêne du "On fait quoi pour la Saint-Valentin ?" - Ca peut vous plomber un couple cette question là et en une seule journée. Mieux vaut éviter le piège franchement. Et donc bonne non Saint Valentin à vous en mode solo ou duo & Enjoy really the day.