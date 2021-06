Vivez un été plein de légèreté sur VivaCité : découvrez le programme

Apprêtez-vous à vivre un été ensoleillé sur les ondes de VivaCité. Au programme : du rire, de la détente, des bons plans évasion, des jeux, du sport, de la musique et beaucoup de bonne humeur. Découvrez les émissions qui rythmeront vos meilleures vacances. Étalez votre crème solaire, enfilez vos lunettes de soleil et montez le son de votre radio : VivaCité compte vous faire vivre l'été le plus rayonnant possible pour chasser définitivement la grisaille d'une année éprouvante à plus d'un titre. La vitamine V de VivaCité, c'est bon pour le corps et l'esprit, alors on en profite dès le lundi 28 juin ! Les lève-tôt se réveilleront toujours en semaine avec leur émission matinale en radio ou en télé sur La Une avec Le 6-8, avant d'enchaîner sur Le 8/9, vous profiterez ensuite du retour de vos émissions estivales favorites et de plein de nouveautés !

Le 8/9 continue

9 images © Martin Godfroid

Dans la foulée du 8/9, Cyril, Livia Dushkoff et Aaron proposent un cocktail d’informations décalées, people, amusantes et positives. Les artistes de chez nous seront bien présents, avec chaque jour, un live en direct. L’émission est aussi diffusée en télé sur La Une. Du lundi au vendredi de 9h à 11h.

Un air de vacances

Un moment de détente, présenté par Philippe Jauniaux, Pascal Laroche ou Stéphane Piedboeuf, rythmé par divers rendez-vous de circonstance : la météo des plages et d’ailleurs, des rencontres avec des chanteurs et personnalités pour découvrir comment ils occupent leurs vacances, les bons plans pour des activités ludiques ou culturelles, les recettes d’été de Candice Kother, la séquence conso d’Aurore Salsano… le tout en musique et dans la bonne humeur. Du lundi au vendredi de 11h à 14h.

Les deux font la paire

9 images © Tous droits réservés

Les deux font la paire fait son retour sur VivaCité cet été. Les auditeurs jouent avec l’un des deux animateurs et tentent d’avoir un maximum de réponses communes aux questions posées pour remporter le cadeau du jour. Un peu de bon sens, de stratégie et surtout de la bonne humeur pour tous ! L’émission est animée soit par Fanny Jandrain, Martin Charlier ou Etienne Serck, soit par Thibaut Roland et Tamara Payne. Du lundi au vendredi de 14h à 16h.

Quoi de Neuf au soleil ?

9 images © Martin Godfroid

L’actu au sens large est au rendez-vous de cette émission avec Michaël Pachen et Camille Delhaye. En période de vacances Quoi de Neuf ? ralentit quelque peu le rythme : le ton et les sujets se font plus légers, même si l’esprit de l’émission reste inchangé. Celle-ci met en avant les atouts de nos régions, leur terroir, les richesses de notre patrimoine, la cuisine… le tout dans une ambiance décontractée. Tout au long de l’été Quoi de Neuf sous le soleil va mettre en pleine lumière toutes les infos insolites des vacances. On va s’intéresser à tout : de la plus incroyable piscine de Belgique à la plus délirante destination de voyage. On vous dénichera les infos, les anecdotes, les histoires les plus drôles, les plus singulières et les plus dingues. L’équipe testera des évènements, des attractions, des projets étonnants à travers Bruxelles et toute la Wallonie. Chaque émission sera un moment d’amusement et de découverte insolite. En musique et avec le sourire, Quoi de Neuf sous le soleil fera rayonner votre fin de journée. Du lundi au vendredi de 16h à 18h.

Le mix de l'été

Le meilleur de la musique de VivaCité mixée pour ambiancer les apéros de l’été. Du lundi au vendredi de 18h à 19h, à partir du 19 juillet.

DAB+ Sports

9 images © Tous droits réservés

Pour ne rien rater de cet été sportif, passionnant et intense, les auditeurs de VivaCité pourront se retrouver sur la radio digitale Viva SPORT, accessible en DAB+ ou via RadioPlayer. Tous les matches de l’Euro et les 21 étapes du Tour de France sont à écouter en direct sur ce canal DAB+. Et pour les passionnés, Samuel Grülois sera en direct sur ce canal VivaSport pour 1 heure de commentaires exclusifs sur les derniers kilomètres de l’étape du jour.

Le Beau Vélo de RAVeL

9 images © Philippe Buissin

Pas d’opération de terrain cette année encore mais Le Beau Vélo de RAVeL est néanmoins au rendez-vous et propose ses meilleurs plans balades à faire à pied, à cheval ou à vélo, près de chez nous. Dans une formule respectant la distanciation sociale, Le Beau Vélo de RAVeL, toujours avec Adrien Joveneau à la barre et ses invités, reste fidèle à son ADN et déploiera des trésors d’imagination pour mettre en avant la mobilité douce, le tourisme de proximité, le sport-loisirs et les produits du terroir, sans oublier nos artistes.

La Grande Évasion

9 images © Tous droits réservés

Chaque samedi, on retrouve La Grande vasion avec ses bonnes idées de découverte et de tourisme. Une belle façon de voyager sans bouger de chez soi. Ambiance conviviale et interactivité au rendez-vous, avec les auditeurs qui partagent leurs expériences et leurs bons plans avec Philippe Jauniaux et Philippine De Bruyn. Chaque samedi de 15h00 à 18h00.

VIVA+ ouvert tout l’été

9 images © Tous droits réservés © Tous droits réservés

Pas question de lever le pied cet été pour l’équipe de Viva+. André Torrent, Michel Pruvot, Carine, Jocelyne, Bernard, Serge, Marc, Olivier, Steve, Terry vous accompagneront avec quelques nouveautés : Dès 18h, le vendredi, c’est Surprise Party. 2h pour se replonger dans la folle ambiance des années 60

Les samedis et dimanche, toujours dès 18h, sur Viva+, ce sera L'Apéro disco. Stéphane Baert, aux platines fera tout pour vous faire danser au son de la disco qui va si bien avec les soirées d’été. Auvio. A écouter via Radioplayer.be , en DAB+ et maintenant aussi disponible sur Viva+ sera ouvert tout l’été !