Vivez les réveillons de Noël et Nouvel An avec VivaCité

Cette année encore, VivaCité vous fera vivre l'ambiance des réveillons de Noël 2019 et du Nouvel An 2020 avec deux émissions spéciales, la première avec Olivier Gilain, la seconde avec Olivier Colle et Julie VanH.

Vous passez les réveillons de Noël et du Nouvel An au travail, sur la route, ou seul(e) chez vous, ou bien vous n'éteignez jamais votre radio ? VivaCité vous accompagnera dans tous les cas jusqu'au décompte de minuit de la plus belle des manières.

Le réveillon de Noël, le 24 décembre, sera présenté par Olivier Gilain à partir de 18h00. Tout au long de l'émission, vous aurez la parole pour partager l’ambiance des préparatifs et le déroulé de votre soirée. Le mercredi 25 décembre, de 18h à 23h, Marc Vernon et Bruno Tummers vous attendent pour une émission spéciale crooners sur VivaCité mais aussi sur Viva+. Avec en invités, Garou, Vincent Niclo et Helmut Lotti qui vous raconteront leurs anecdotes et souvenirs de Noël.

Le réveillon du Nouvel An, le 31 décembre, sera présenté par Olivier Colle et Julie VanH en direct depuis l'Atomium dès 19h30. Ensuite, vous pourrez danser toute la nuit avec des DJ’s aux manettes de la programmation musicale. Le lendemain, récupérez ou faites la fête encore en musique de 10h30 à 19h avec Le Tip Top 110, le top des titres les plus diffusés sur VivaCité ces 10 dernièers années.

Retrouvez également ici le programme complet spécial fêtes de fin d'année de VivaCité.

D'ores et déjà, toute l'équipe de VivaCité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année !