Vivez la Grande soirée Cap 48 ce 13 octobre en toute complicité !

VIVACITE vous fait vivre cet élan de solidarité en toute complicité dès 18h avec des reportages en direct de Média Rives avec Philippe Jauniaux, et à partir de 20h, avec Philippe Delmelle.

La Grande Soirée CAP48 viendra clôturer plus d’un mois de sensibilisation et de mobilisation ce dimanche 13 octobre dès 20h20 en direct sur La Une & sur VIVACITE !

Kev Adam, le parrain de la soirée Cap 48

Kev Adams - © © NATHAN TROMPAS

Cette année c’est l’acteur et humoriste Kev Adams qui nous fait le plaisir d’être le parrain de la soirée. Ensemble, avec les animateurs de la soirée Jean-Louis Lahaye et Anne-Laure Macq, et de tous leurs invités, ils feront grimper le compteur de dons!

Une affiche d’exception et des rencontres inédites !

Kev Adams pourra compter sur la mobilisation d’artistes de renom à ses côtés pour mettre l’ambiance sur le plateau et appeler à la solidarité! Yannick Noah, Christophe Maé, Black M, Typh Barrow, mais aussi James Blunt seront présents.

La soirée sera bien sûr également ponctuée de rencontres exceptionnelles, de portraits inédits, de témoignages et de reportages qui feront la lumière sur les projets soutenus par CAP48, et sur ceux qui vivent le handicap au quotidien.