Vivacité vous offre une rencontre avec Marc Lavoine à Nice !

Après un très long silence radio (son album précédent "Je descends du singe" était paru il y a plus de 6 ans), Marc Lavoine est de retour avec son douzième album studio intitulé "Je reviens à toi".

Dans ce cadre, Vivacité offre à deux auditeurs la possibilité d'aller écouter et rencontrer le chanteur le 21/06 à Nice dans le cadre de la Fête de la Musique !

Pour remportez ce voyage exclusif, écoutez "Ces années-là" ce dimanche 10/06 entre 10h30 et 13h00, chaque gagnant remportera le nouvel album de Marc Lavoine et un des gagnants sera tiré au sort en fin d'émission et partira à Nice rencontrer son idole !

Soyez fidèles au rendez-vous !

On compte sur vous !