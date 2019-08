Vivacité vous offre un album dédicacé et une rencontre à Paris avec Yannick Noah !

Yannick Noah - Todo Esta Bien (Lyrics Video) - 27/08/2019 Nouveau titre "Todo Esta Bien" : https://YannickNoah.lnk.to/TodoEstaBienID Extrait du nouvel album de Yannick Noah « Bonheur Indigo », sortie le 06.09.2019 Maintenant disponible en précommande : https://YannickNoah.lnk.to/BonheurIndigoID (C) 2019 Sony Music Entertainment France Réalisation : Elise Parat Production : Plan à Trois Production --- Abonnez-vous à la chaîne VEVO de YANNICK NOAH : https://www.youtube.com/channel/UC69naTYEu3LQ4FxBOw5fEpg?sub_confirmation=1 --- Retrouvez Yannick Noah sur : Facebook :https://www.facebook.com/yannicknoahofficiel Twitter : https://twitter.com/noahyannick Instagram : https://www.instagram.com/yann_yeahyeah/ Deezer : http://www.deezer.com/artist/1801 Spotify : https://open.spotify.com/artist/0BCkVcs4QEgfHlvZ7rjSNv --- Todo esta bien Ces mots que tu me chantes Todo esta bien Que la terre et le ciel entendent Esta bien Ces mots si simples et si tendres Todo esta bien Rechante-les moi encore Todo esta bien Ces mots qui nous rassurent Todo esta bien Qui font tomber nos armures Todo esta bien Un baiser comme un murmure Todo esta bien Rechante-les moi encore Rechante-les moi Tant va le monde On ne rattrape pas le temps Tant va le monde Attrape ma main qui t'attend Tant va le monde Ni correr el tiempo par atras Toma mi mano Hay nada otro que hacer http://vevo.ly/Y0ke8Z