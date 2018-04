Cadeau exceptionnel pour la 300ème de "Ces années-là" ce dimanche 15/04 !

La star italienne Jovanotti sera à l'honneur sur Vivacité !

Pendant toute l'émission entre 10h30 et 13h00, vous pourrez remporter :

- 1 exemplaire de son dernier album "Oh Vita"

- 1x2 places pour son concert à FOREST NATIONAL le 23/06 avec Vivacité

- 1 city trip pour 2 personnes all in les 28 et 29/04 pour aller l'applaudir à Rome !

Soyez fidèles au rendez-vous, on compte sur vous !