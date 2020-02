VivaCité fête ses 16 ans! À quoi ressemblaient vos animateurs à cet âge-là?

VivaCité a ses 16 ans ce samedi 29 février ! Un bel anniversaire dans une année bissextile alors on en profite, et on vous propose de découvrir les photos des animateurs de votre radio préférée lorsqu'ils avaient 16 ans à peine.

Reconnaîtrez-vous les visages de Sara De Paduwa, Cyril, Fanny Jandrain, Michaël Pachen, Philippine De Bruyn, Philippe Jauniaux, Patrick Weber, Pierre Joye et Adrien Joveneau lorsqu'ils étaient encore adolescents ? Faites notre memory pour découvrir l'avant / après de vos animateurs de VivaCité.