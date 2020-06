VivaCité fête la musique 100% belge le 21 juin

Les artistes belges seront à l’honneur sur VivaCité à l’occasion de la Fête de la musique ce 21 juin dans une émission exceptionnelle.

2020 est une année particulière, il va sans dire… Pas de réelle Fête de la musique dans nos villes mais des initiatives innovantes. Outre la grande soirée diffusée depuis l’Accor Arena le vendredi 19 juin en association avec les télés et radios francophones, VivaCité soutient les artistes de chez nous et propose une émission 100% artistes de la scène musicale en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Diffusée le dimanche 21 juin de 14h à 17h sur VivaCité et sur Auvio, elle sera animée par Bruno Tummers et Cyril, accompagnés par Salvatore Adamo ! Ils accueilleront plus de 20 artistes belges pour parler de leurs projets, reprise de leurs activités… Le tout bien évidemment en musique avec la diffusion d’un titre spécialement enregistré pour l’occasion !

Se succéderont tout au long de l’après-midi :

Thyph Barrow, Axelle Red et Ycare, Loïc Nottet, Saule, Alice on the Roof, Suarez, Antoine Armedan, Blanche, Wendy Nazaré, Zappeur Palace, Sarina, Ozya, Lemon Straw, Joane, Léo 55, Pierre Lizée, Oh Mon Dieu !, Ben Do, Lubiana, Maéva, Chalres, Claire Laffut, Lous And The Yakuza et Delta.

VivaCité fête la musique 100% belge ! Tous les artistes que vous écoutez chaque jour en radio seront là !