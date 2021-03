VivaCité encore plus proche de vous sur tous nos médias : visitez virtuellement notre nouveau studio

Votre radio complicité fait peau neuve avec un tout nouveau studio Média, tourné vers l’avenir, et qui sera inauguré ce 27 mars. Partez à la découverte de ce studio depuis votre propre salon ! Vous le sentez, ce doux parfum de renouveau ? Nos équipes établies à Mons hument cette délicieuse odeur de nouveauté après des longs travaux effectués dans leurs installations : un studio flambant neuf a en effet vu le jour pour le plus grand bonheur de nos animateurs, chroniqueurs et techniciens mais aussi et surtout pour vous, cher public ! En effet, VivaCité vous partage ce nouvel endroit en vous proposant une visite virtuelle gratuite de ce studio avant son inauguration prévue le 27 mars. Suivez le guide en cliquant ici ! Inspiré de l’expérience offerte par le studio Média de Reyers depuis 2015 pour Le 6-8, Le 8/9 et C’est vous qui le dites, cet espace dispose d’une technologie de pointe. L’approche visuelle qui y est intégrée permettra au public de suivre d’autres émissions de VivaCité en télévision, tout en préservant sa dynamique et sa qualité sonore pour les auditeurs. Grâce à ce studio multifonctionnel, nous vous proposerons dorénavant également sur La Une les matinales du week-end de VivaCité que sont Viva Week-End avec Sylvie Honoré et En Cuisine avec Pierre Joye et Candice Kother.

Un studio tourné vers l’avenir et modulable à souhait

Ce projet de rénovation d’un studio bâti il y a une quinzaine d’années s’inscrit dans une ambition de modernisation pour répondre aux avancées technologiques de notre temps. "Nous avons pensé qu’un simple renouvellement fonctionnel n’était pas suffisant étant donné nos ambitions et nos prévisions sur ce que pourrait devenir la radio, la télévision et le digital dans les prochaines années. On a vraiment voulu construire un studio tourné vers l’avenir" a résumé Yves Verstreken, chef éditorial de VivaCité. Un tel projet a nécessité deux ans de travaux, le savoir-faire d’une équipe pluridisciplinaire, et se veut le plus pérenne et polyvalent possible. Ce studio se caractérise ainsi pas sa modularité. Il peut en effet être utilisé en 360°, par n’importe quel média de la RTBF : radio, télévision, digital, et son décor est adaptable au gré des envies de la production. Le studio est entouré d’une structure virtuelle pouvant être alimentée par tous types de visuels. Deux espaces de discussion, l’un pouvant recevoir jusqu’à 5, l’autre jusqu’à 3 personnes, sont prévus. Le dernier peut aussi être agencé pour accueillir du public ou proposer un showcase.

3 images © Tous droits réservés

Une technologie de pointe

Sur base de l’expérience du studio Média de Reyers, ce nouveau studio de Mons compte une solution de tracking, facilitant le cadrage automatique des caméras mais aussi permettant d’y rajouter bientôt des éléments en réalité augmentée. Les rideaux d’écrans leds entourant le studio créent un environnement lumineux non-figé, lui octroyant la capacité de s’adapter à chaque production d’émission. À la barre de ce studio Média figurent des techniciens son et image dont le travail a été facilité dans une régie avec de nouvelles interfaces graphiques et panneaux de commandes. Ceux-ci pourront désormais jouir d’un éventail de possibilité radio-visuelles comme des duplex par appels vidéos, l’intégration de la réalité augmentée, le travail de la taille des images en direct,…

3 images © Tous droits réservés

La Club Room pour le sport

Enfin, une Club Room avoisine le nouveau studio. Elle contient des caméras et quatre écrans et servira aux émissions sportives de votre radio complicité, pour suivre un maximum de compétitions lors de Complètement Foot ou d’autres émissions spéciales ainsi que dans Viva Sport. David Houdret et les autres journalistes sportifs pourront y réaliser des lives sur les réseaux sociaux et sur Auvio. VivaCité prend donc le pari de l’avenir avec ce studio résolument tourné vers les nouvelles technologies et s’implique pour des métiers audiovisuels en constante évolution. À vous les studios !