Vivacité en grande forme!

Avec 579.303 auditeurs atteints quotidiennement et 976.096 auditeurs touchés hebdomadairement, soit 2 nouveaux records, VivaCité réalise une excellente part de marché de 14,5% et conforte ainsi ainsi sa place de leader des radios généralistes.

Et ça, c'est grâce à vous... MERCI !!!

Les résultats des audiences CIM radio relatifs à la période mars-juin, viennent d'être publiés ce jeudi par la CIM. Ce sondage a été réalisé auprès de 2246 personnes représentatives de la population francophone.

Pour Xavier Huberland, Directeur général du pôle médias de la RTBF: " Nous nous réjouissons de voir la confirmation des excellentes performances de Vivacité et de Classic 21 qui établissent chacune un nouveau record en nombre d'auditeurs quotidiens et hebdomadaires. Ces deux radios continuent à satisfaire chaque jour un public plus nombreux, ce qui constitue le coeur de notre mission de service public."