VivaCité en direct de Liège-Bastogne-Liège

On ne bouscule pas une vieille dame. Et la Doyenne des classiques restera pour une large part cette année ce qu'elle a toujours été : classique.

Mais même à 126 ans, on a droit à ses coquetteries, et c'est sur la route de Bastogne qu'il faudra chercher les premières traces de renouveau dans cette institution. Le peloton empruntera ainsi de petites routes pour atteindre la mi-course et gravir la côte de Bonnerue, qui supplante cette année la Côte de la Roche-en-Ardenne. Cette légère modification permettra, nous l'espérons, de rallonger et de densifier le dernier tiers de la course, avec l'adjonction de la longue Côte de Mont-le-Soie (4 km à 6,1%), avant de retrouver un final inchangé. Le dosage est toujours complexe dans Liège-Bastogne-Liège, les spécialistes le savent bien et au premier rang d'entre eux le tenant du titre, Alejandro Valverde, qui tentera de rejoindre au palmarès l'unique quintuple vainqueur de l'épreuve, Eddy Merckx bien sûr. C'est l'occasion d'évoquer cette dernière victoire du Cannibale, en 1975, maillot de champion du monde sur le dos, au terme d'une brillante passe d'armes avec Bernard Thévenet. La Côte de La Redoute n'avait fait son apparition sur la course que l'année précédente, en 1974 ! Les temps changent, la Doyenne reste.

Retrouvez VivaCité sur place pour une émission spéciale de 14h00 à 18H00, en direct du Mur de Huy avec David Houdret pour vivre la 82 ème édition de la Flèche Wallonne.

Samuel Grulois sera aux commentaires accompagné de notre consultant Jean-Luc VandenBroucke. Jérôme Helguers sera notre envoyé spécial au cœur de la course!

