VivaCité célèbre l’Italie : découvrez le programme complet

A l’occasion des 75 ans des "accords charbon", VivaCité se met à l’heure italienne et propose une série d’émissions et thématiques en lien avec la Grande Botte. Voici le programme.

L’émission débutera à La Cantine des Italiens à La Louvière (qui regroupe des baraquements construits en 1945 pour accueillir les ouvriers italiens travaillant dans les charbonnages). Pour évoquer les 75 ans de l’immigration italienne, Adrien Joveneau accueillera Silva, auteur d’une chanson célébrant cet anniversaire, Jean-Michel Dehon, réalisateur du documentaire Addio Addio Amore (diffusé le 4/06 en télé sur La Une) à propos de l’importance des femmes lors de cette vague migratoire et Angela Camillerie, venue avec ses parents en Belgique en 1948. Et puisque dans Grandeur nature, il y a "nature", découverte aussi de la région et de ses aspects nature, du Canal du Centre (reconnu au Patrimoine Mondial de l’Unesco !), de ses ascenseurs à bateaux hydrauliques et de sa biodiversité.