VivaCité à la Fête de l’Iris avec une Session privée de six talents belges à la Basilique de Koekelberg

Antoine Delie, Charles, Doria D, Noé Preszow, Ozya, Saskia : tous font la fête à Bruxelles et sa région, et vous donnent rendez-vous pour une Session privée exclusive sur VivaCité ce 8 mai 2021.

Pas encore de foules en fête dans les concerts, mais des concerts festifs, sans public, dans vos oreilles !

Votre radio complicité ne manque pas la Fête de l’Iris ce week-end du 8 et 9 mai 2021 et vous concocte une Session privée avec six artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles en vogue, dans un lieu prestigieux et emblématique de la capitale : la Basilique de Koekelberg.

Ils sont encore plus jeunes que la Région Bruxelles-Capitale mais leur talent leur annonce à tous un avenir aussi prometteur : Antoine Delie, Charles, Doria D, Noé Preszow, Ozya, Saskia sont vos invités sur VivaCité dans une émission spéciale Fête de l’Iris présentée par Cyril et Bruno Tummers.