VIVA SE MET SUR SON 31 !

Découvrez vos rendez-vous festifs qui vous accompagneront lors de ce passage à l'an neuf que nous vous souhaitons des plus merveilleux qui soit !

La Grand' messe des Enfants de choeur, c'est ce 30 décembre dès 9h... Que les Enfants de chœur soient avec vous ! Quoi de mieux pour clôturer cette fin d'année que d'assister à la dernière bénédiction des Enfants de Choeur en ce 30 décembre. A cette fin ... d'année... Jean-Jacques Brunin réunit sa fine équipe pour un " Best of " chatoyant, délirant, percutant et surtout très drôle. Le programme de 09h00 à 10h30 sera chargé et varié. Outre les chroniqueurs habituels, bien connus et très appréciés : Kody, Martin Charlier, Dominique Watrin, Walter et Christophe Bourdon, les Enfants de Chœur ont fouillé dans leurs archives pour exhumer quelques " pépites " oubliées. Dans la " Boîte à Souvenirs ", vous pourrez réentendre quelques anciens chroniqueurs de l'émission tels Alex Vizorek et Jérôme de Warzée qui ont enchanté les premières années de l'émission. Vous retrouverez aussi quelques invités bien fêlés qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre sur le plateau. Notamment Les Frères Taloche et Jean-Luc Fonck ! D'autres surprises se hisseront également au programme : des parodies en chanson de Fabian Le Castel, le retour de Jean-Michel de Beyne-Heusay et le nouveau feuilleton " L'Enfer du décor ". Si vous n'avez pas bien digéré votre réveillon précédent, si vous avez mal au crâne, si vous vous sentez encore fatigués, le " Best of " des Enfants de Chœur du 30 décembre agira , comme par miracle, pour vous faire rire aux éclats. Bienvenue dans le monde du rire et de la bonne humeur… Si vous avez raté l'office de ce 30 décembre, le confessionnal des Enfants de choeur sera ouvert le 1er janvier de 9h à 10h30 en direct sur VivaCité.

RETRO SPORT... Le 30 décembre de 13h -17h "Place Diables Rouges" Le Best Of. Revivez les meilleurs moments de la Coupe du Monde 2018. Les matches des Diables Rouges, les débats et les prises de tête de l'équipe de Complètement Foot avec, entre autres, David Houdret et Pascal Scime mais aussi nos commentateurs radio fétiches Manu Jous et Eby Brouzakis. Vous pourrez également en profiter pour répondre aux questions "Best of": "En 1 seul mot, cette année 2018 des Diables Rouges, pour vous, c'était _____?" - L'occasion aussi de partager avec nous votre "Top 3 des meilleurs Diables Rouges de cette année 2018" si "Complètement Foot!"

EN CUISINE, on met les petits plats dans les grands le 31 décembre de 11h à 13h Ce 31, En Cuisine prend en charge votre réveillon ! Au menu, de l'entrée au dessert, des idées pour sublimer votre repas et faire plaisir à vos convives. Candice Kother & Pierre Joye inviteront leurs auditeurs à poser leurs questions dans une gigantesque foire aux questions de fêtes ! Gourmandise et tours de main garantis !

RETRO BULLES... le 31 décembre de 13h à 16h De nombreux artistes se sont imposés sublimement sur les ondes de VivaCité. Ils ont fait l'actualité musicale de l'année 2018 et ont partagé leurs plus beaux moments TIP Top. RETRO BULLES vous propose une compilation de ces plus grands événements musicaux de l'année avec entre autres : Kendji Girac qui a fait son retour avec l' album Amigo après un an d'absence, avec Boulevard des airs qui a proposé un nouvel opus également - "je me dis que toi aussi"; une chanson d'adieu ? , Slimane qui lui aussi a marqué l'année 2018 avec son second album Solune, Obispo sort Obispo, Typh Barrow a classé l'un de ses titres dans le Tip Top cette année : Raw, extrait de son 1er album, Patrick Fiori s'est aussi arrêté dans le Tip Top cette année. C'était lors de la sortie de son album Promesse. MC Solaar a marqué l'année 2018 par son retour sur scène. Parmi les 40 titres (!) du nouvel album de Maître Gims "La même" a cartonné cette année en radio. Le nouveau Patrick Bruel avec son titre "Ce soir on sort" s'est imposé comme une évidence, pour Bénabar, ce fut "le début de la suite", le 2e album de Jain était en tête des ventes en France et en Belgique, ... Et également Laurent Lamarca, Clara Luciani, Marc Lavoine, Léa Paci, ... Tout autant d'ondes positives et musicales qui ont fait briller cette année 2018.

VIVA 2019 ! Ce lundi 31 décembre dès 19h, Julie VanH et Olivier Colle vous accompagnent tout au long de votre soirée de Nouvel An! Sortez les cotillons, les paillettes et les bulles (avec modération) et branchez-vous sur Vivacité de 19h à minuit pour vivre ensemble le passage à l'an neuf! Au menu: des jeux, du rire, de la bonne humeur avec vous et de nombreuses stars qui participeront (ou pas) à notre challenge des célébrités! Julie et Olivier iront prendre la température aux 4 coins de la Belgique pour réchauffer les coeurs plus solitaires en passant quelques coups de fil bienveillants… voire complètement déjantés! Et parce qu'on ne souhaite oublier personne, les champions de la Saint-Sylvestre seront aussi mis à l'honneur au travers d' histoires plus folles les unes que les autres… Enfin, rejoignez la team #HappyNewYear de Vivacité au Heysel à Bruxelles pour un somptueux feu d'artifice tiré du pied du Palais 5 à quelques pas de l'Atomium, célèbre symbole de l'Expo 58, qui fête ses 60 ans cette année! Ce Réveillon, passons-le ensemble! Julie VanH & Olivier Colle

Le TIP TOP 150... Le 1er janvier de 10h30 à 19h Ce mardi 1er janvier, commencez l'année en revisitant les 150 tubes de 2018 avec Le Tip Top 150. Lady Gaga, Pink, Lost Frequencies, Angele, Jenifer, Patrick Bruel, Mylene Farmer, Calvin Harris, Kygo, Kendji Girac, Nolwenn, Sam Smith et bien d'autres... Ils seront tous là ! L'occasion aussi d'envoyer vos vœux par SMS durant l'émission et de faire tourner la roue magique...Vous pourrez ainsi repartir avec l'un de nos nombreux cadeaux. Ce 1er janvier, on démarre l'année Tip top sur VivaCité !