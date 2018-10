Viva for Life vient à votre rencontre grâce au VFL Tour!

Viva for Life se décline aussi partout en Fédération Wallonie-Bruxelles, grâce au Viva for Life TOUR. Hors de la Grand Place de Nivelles, c’est toute la communauté francophone qui se mobilise avec, chaque jour, une ville à l’honneur.

Fanny JANDRAIN, rejoint l’équipe de Viva for Life pour prendre les commandes du Viva for Life TOUR. Cette tournée itinérante passera dans 5 villes et communes pour mettre en avant la mobilisation citoyenne qui s’exprime partout dans notre pays.