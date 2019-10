Viva for Life met sa scène à la disposition du public !

Envie de chanter sur la scène de Viva for Life ? Pour la deuxième année consécutive, l’opération met sa scène à la disposition du public. Comment faire ? Retrouvez toutes les infos pratiques ci-dessous…

Chanteurs, danseurs, musiciens qui rêvent de se produire en public et sur une scène professionnelle pourront exprimer leur talent et le mettre au service de la cause.

Le mardi 17 décembre en soirée, la scène pourra être louée en échange de 20€/minutes (maximum 10 min.) au profit de Viva for Life, sur la Grand-Place de Tournai.

Nous mettons à votre disposition :

· De l’éclairage et de la sonorisation, nos ingénieurs du son (face et retour), nos backliners et un kit de backline si besoin (amplis basse et guitare, micros, clavier et une batterie de base).

· 5 minutes pour vous installer et pour faire un rapide linecheck si besoin.

Une captation vidéo de l’ensemble des prestations sera réalisée afin de produire un montage résumé réunissant tous les candidats ; celui-ci sera mis à votre disposition dès le lendemain afin que vous puissiez publier cette vidéo sur vos réseaux sociaux dans le but de montrer votre talent à votre communauté et à les inciter à faire, comme vous, un don à Viva for Life !

Ce n’est pas tout !

Entre le jour de la sélection des candidats et le 15 décembre, un crowdfunding sera mis sur pied au profit de Viva for Life. Celui qui aura récolté le plus de dons sera le grand gagnant de cette édition de la scène à louer et remportera la captation vidéo de sa prestation en intégralité !

Envoyez votre candidature ci-dessous avant le 31 octobre minuit. Sans les 3 éléments suivants, la candidature ne pourra pas être prise en compte.