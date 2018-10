Viva for Life, c'est reparti!

5 ans d’action solidaire. Plus de 14 millions d’euros de dons récoltés au profit de la petite enfance en pauvreté. 356 projets d’associations actives sur le terrain soutenus. 144 heures d’émotions et de générosité. Des centaines de milliers d’auditeurs, téléspectateurs et internautes sensibilisés à la cause… Mais l’urgence reste...

Chaque année depuis maintenant 6 ans, une semaine avant Noël, Viva for Life s’installe au coeur d’une ville de la Fédération Wallonie Bruxelles pour un marathon de solidarité de 6 jours et 6 nuits. En décembre dernier, Viva for Life clôturait sa 5ème édition sur une double satisfaction. D’une part, le compteur final affichait un nouveau record de dons récoltés – la barre des 4 millions fut franchie ! - ce qui porte le total de dons cumulés sur 5 ans à plus de 14 millions d’euros.

D’autre part, la mobilisation de Nivelles et de la Province du Brabant wallon ont été un formidable soutien pour l’opération (avec l’organisation de 91 défis au total dont une cinquantaine pour la seule ville de Nivelles). Cette année encore, Viva for Life pourra s’appuyer sur l’engagement de cette ville dynamique et compter sur la générosité de ses habitants. La Grand-Place de Nivelles accueille une nouvelle fois le cube de verre, avec le challenge de dépasser le record de dons établi l’an dernier : 4.115.330 euros.

Depuis la création de l’opération en 2013, ce sont plus de 356 projets au sein de 190 associations actives sur le terrain de la petite enfance et de la pauvreté qui ont pu être soutenus.

Malgré les résultats encourageants, l’urgence demeure. Les chiffres montrent que la pauvreté est loin de diminuer dans notre pays. Il est donc fondamental de continuer à se mobiliser. C’est pourquoi cette année encore, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver passeront 6 jours et 6 nuits dans le cube, du 17 au 23 décembre, pour assurer 144 heures d’émission en direct non-stop au profit de la cause.

En 5 ans, nous avons vécu avec vous des témoignages poignants, accueilli de nombreux artistes, tous engagés pour la cause, pu compter sur des sponsors fidèles, monté des défis impossibles, partagé de grands moments d’émotion, mais surtout observé une solidarité sans barrières qui donne du sens à Viva for Life dans le monde d’aujourd’hui.

Un engagement grandissant qui se traduit par des milliers de personnes qui se mobilisent chaque année pour organiser un défi, à travers le pays dans la région de Nivelles mais aussi partout en Fédération Wallonie Bruxelles ; la générosité de centaines de milliers d’auditeurs, de téléspectateurs et d’internautes sensibilisés à la cause… pour donner un sourire à leur avenir.