Vitaa se confie au sujet de son amie Diam's : "Personne ne l'a comprise"

Interrogée dernièrement pour Clique sur le destin de son amie Diam's avec qui elle a partagé un tube, Vitaa se confie et donne des nouvelles de la rappeuse.

Invitée dernièrement sur le plateau de l'émission Clique, Vitaa est revenue sur les souffrances, autant physiques que psychologiques endurées par Diam's, son amie de longue date. L'ancienne artiste avait notamment pour habitude d'affirmer que la célébrité était devenue une véritable malédiction pour elle.

"Moi, je comprends tout à fait cette phrase. Pour avoir vu la malédiction s'abattre sur elle, on sait combien elle a souffert. Elle a connu toutes les violences. Tout ça, cumulé à la notoriété qu'elle a connue à un moment donné de façon spectaculaire. C'était l'artiste la plus aimée des Français. C'était des tournées en rafale et ça ne s'arrêtait pas", commence Vitaa.

L'interprète de "A fleur de toi" s'arrête ensuite sur les critiques qui ont plu sur celle qu'elle considère comme "sa sœur", lors de l'arrêt soudain de sa carrière et de sa conversion à l'Islam : "Personne ne l'a comprise. Je l'ai vue au plus mal et ensuite remonter la pente. Seule. C'était son choix de vie personnel et ça a vraiment été salvateur."