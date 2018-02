Vitaa et Claudio Capéo vous offre un peu de rêve...

Le dernier album de Vitaa, "J4M" sorti en mai dernier, contient pas mal d'invités de marque. On pense à Jul mais surtout à Stromae qui a apporté son savoir-faire sur les titres " Peine & Pitié " ou encore " Comme Dab ". La sortie d'un nouveau clip, permet de se pencher sur une autre collaboration... celle de la coach de The Voice Belgique avec un ancien talent de The Voice France: Claudio Capéo. La participation de cet artiste "debout" et engagé n'étonne pas sur le titre "Un peu de rêve". Une chanson dont le souhait est de réveiller les consciences face à la détresse du monde.

Le mal ne connait pas la grève / Le mal est dans l'excès / Les petits préparent la relève pendants qu’on chercher la paix / Ce monde n'a plus d'âme " chante Vitaa sur une production paradoxalement festive. Claudio Capéo la rejoint alors sur le refrain pour marteler : " Tendez-moi un peu de rêve / J'ai plus le temps / Sauvez-moi, ici je crève / J'ai plus le cran .

Ce clip est à l'image de la chanson: engagé. Sur les premières images, on découvre Vitaa en train de se faire coiffer et maquiller dans sa loge avant qu'elle ne découvre ce qu'il se passe dans le monde sur un écran de télévision. Des personnages marchent de façon robotiques, tous habillés pareil et l'air complètement azimuté. Une file indienne d'hommes et de femmes devenus tous identiques - dont Vitaa et Claudio Capéo font partie - entre dans une sorte d'usine pour travailler à la chaîne. Ils portent des codes barres aux pognets et semblent complètement lobotimisés. Heureusement, une lueur d'espoir apparaît à la fin... on vous laisse la découvrir dans la vidéo...

Vitaa sera en concert le 5 mai à la Madeleine à Bruxelles.