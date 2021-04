Vitaa, Amel Bent et Camélia Jordana reprennent un morceau de Diam’s et annoncent un album en trio

Ce vendredi 2 avril, Vitaa, Amel Bent et Camélia Jordana ont levé le voile sur leur projet musical "Sorore", un album à paraître en juin prochain qui mêlera les voix des trois chanteuses.

C’est sur le titre "Marine", morceau écrit et interprété par Diam’s, extrait de l’album de la rappeuse "Ma vie/Mon live", sorti en 2004, que le nouveau trio crée la surprise ce vendredi.

Dans une reprise soul du morceau fustigeant le Rassemblement national et plus particulièrement Marine Le Pen ayant tout récemment annoncé se retirer de la présidence de son parti, les trois artistes frappent fort et tentent de faire barrage, à leur manière, au Rassemblement National en vue de la présidentielle de 2022.

►►► À lire aussi : "Venue d’ailleurs", l’autobiographie musicale de Sheila : "Je ne fais pas mon métier, je partage"

Dix-sept ans plus tard, le morceau ne semble pas avoir pris une ride. Si le message et les paroles se veulent identiques, les harmonies RnB, propres au style des chanteuses, ajoute une nouvelle couleur au morceau véritablement engagé : "Marine, j’ai peur que dans quelques temps tu y arrives. Et que nous devions tous foutre le camp. Donc j’emmerde. (J’emmerde) j’emmerde. (J’emmerde ?) j’emmerde qui ?", entend-on dans l’extrait où l’on peut reconnaître le refrain de la chanson.