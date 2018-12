Vincent Niclo nous propose un TANGO... C'est la classe absolue !

Le chanteur Vincent Niclo était avec nous il y a peu pour nous présenter son nouvel album Tango.

Après des collaborations avec les choeurs de l'Armée Rouge, Charles Aznavour, Serge Lama... un album-hommage à Luis Mariano et un autre composé par Pascal Obispo, Vincent Niclo nous propose son nouveau projet en français et en espagnol.

Tango mêle grands standards (La Cumparsita ou des compositions de Piazzolla et de Gardel) et chansons originales signées Pascal Obispo, Slimane ou Patrick Fiori.

Pourquoi cet album "Tango" ?

Danse avec les stars a été un déclic déjà - aussi, ça fait longtemps que je chante en espagnol, j'adore ça, ce style musical c'est la classe absolue, c'est la sensualité ! J'ai très vite apprivoisé cette langue, l' Espagnol que j'ai appris via google.

La collaboration avec Obispo...

Il m'a appris à nuancer davantage plutôt que d'être dans la force de la voix. J'aime explorer d'autres styles musicaux, d'autres façons. C'était juste parfait.

Avec Slimane/ Fiori... Tout s'est mis en place facilement.

"Il y a un certain parisianisme qui me rejette un peu parce que je suis un chanteur à voix mais un chanteur sans voix, c'est un peu incohérent non. J'ai une voix, c'est tout et puis... On ne peut pas plaire à tout le monde. Je fais ce que j'aime. "

Vincent Niclo ne sera pas en tournée pour l'album TANGO - il part sur 5 continents auprès de la star internationale Sarah Brightman - il nous promet cependant un album international qui s'en suivra. Et en attendant... tous en piste pour un sublime TANGO !