VIENNE... La ville la plus agréable à vivre !

Comme chaque année le classement du cabinet de recherche d’analyses britanniques EIU (Economist Intelligence Unit) est tombé nous livrant le classement des 10 villes les plus agréables à vivre au monde en 2018. Pour établir ce classement, le EIU s’est basé sur les critères suivants appliqués à 140 villes du monde : la stabilité politique, les soins de santé, la culture et l’environnement, l’éducation et les infrastructures.

Une ville paisible qui connait un très faible taux de criminalité et qui mêle en certains aspects un environnement campagnard avec des montagnes visibles de certains quartier de la ville et un côté citadin hyper évolué avec des transports en commun très efficaces. Sans compter que les salaires y sont globalement plus élevés que partout ailleurs et que les propriétés sont financièrement plus accessibles (en moyenne 30 à 40 % moins chères que dans des villes comme Toronto ou Vancouver).

On retrouve une deuxième ville d’Australie dans ce classement (même si question survie c'est toujours pas gagné). En l’occurrence, on trouve une multitude d'activités à faire à Sydney qui séduisent autant les locaux que les touristes.

Vancouver - © Tous droits réservés

S'en suivent dans le top 10 :

6. Vancouver au Canada

D’ailleurs on vous avait même donné les raisons justes et évidentes de préférer Vancouver à Montréal, passion west coast.

7. Toronto au Canada

Avec un coût de la vie plus faible et autant d’avantage que le reste du canada concernant la faible criminalité et les infrastructures, et l’éducation, Toronto est inéluctablement une des meilleures villes du Canada où se la couler douce.

8. Tokyo au Japon

Tout comme Osaka, la capitale japonaise a rejoint le classement en vertu de la forte baisse de son taux de criminalité. Mais même sans ça, la ville de Tokyo présente un nombre incalculable d’avantages à commencer par le fait que... c’est BEAU.

9. Copenhague au Danemark

Alors là...Copenhague ça envoie du lourd, l'enchantement est garantit avec cette ville aussi géniale, écologique, où les vélos règnent paisiblement, avec la communauté alternative de Chritiania et les jardins de Tivoli. On valide à 100 %.

10. Adélaïde en Australie

Dixième du classement mais première dans nos coeurs, la ville d’Adélaïde est moins connue et pourtant il y fait bon vivre. La preuve même en hiver on ne descend pas en dessous de 10°C, les plages sont à côté, on y trouve quantité de vins et la ville est à taille humaine ce qui la rend plus chaleureuse.

... Selon appréciations de la CNN !

Et pour une ville made in Belgium - beh ce sera pour une autre fois pour le top 10 ! On est 29ème dans le classement cela dit, ce n'est pas si "désagréable" que cela !