Vider sa corbeille mails... Un geste éco-responsable !

Changer le monde en un clic !

Le simple geste de vider la corbeille de sa boîte mails a un impact environnemental conséquent !

Changer le monde d'accord! Mais quel monde? Un monde de plus en plus connecté où la technologie gagne sans cesse de l'importance dans nos vies.

Nos données sont pour la plupart dans le "cloud" mais ce n'est pas pour autant qu'elles n'ont pas un impact bien concret sur notre environnement. On le sous-estime souvent en raison de cette face cachée - cette partie invisible du net.

Dans cette optique, notre boîte mail est le parfait exemple de l'impact négatif sur la planète que notre vie technologique peut engendrer à l'insu de notre plein grès. On sait que les serveurs consomment énormément d'électricité. Par contre, au moment de faire le lien entre corbeille pleine, données qui ne servent à rien, serveurs pleins à craquer qui tournent inutilement et gâchis de ressources naturelles, là, c'est plus compliqué.

Il n'est pas de petites choses...

Imaginez, si tout le monde vidait sa corbeille, on libérerait ainsi des millions de téraoctets (car toutes nos données sont stockées en double en cas de bug) et donc on économiserait énormément d'énergie. Que voilà encore un petit geste hyper simple, qui, mis bout à bout peut avoir un impact conséquent sur notre planète.

Si vous vous sentez prêt à soulever des montagnes... numériques, vous pouvez également supprimer vos photos et vos vidéos en ligne dont vous ne vous servez plus, qui sont en double ou en triple sur différents espaces ou qui sont sauvegardées sur un disque dur​. Vous deviendrez presque le héro du web éco-responsable !

La planète vous dit merci !

Avant de partir vider votre corbeille mails et pour se mettre une bonne petite claque supplémentaire dans la figurine, découvrez l'article de Mr Mondialisation ci-dessous, ça éveille, ça réveille !

Le véritable coût écologique d'internet - Lire l'article !