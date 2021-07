Vidéo insolite : une voiture utilise un itinéraire très spécial pour échapper à la police

Ce n’est pas tous les jours que l’on peut apercevoir une voiture emprunter les voies de chemin de fer, vous l’avouerez. L’occasion pour l’équipe du 6/8 de vous montrer ces images étonnantes de ce SUV qui semble vouloir échapper à la police et pas que pour un simple vol à l’étalage.

Cette histoire peut paraître surréaliste et pourtant elle se passe dans la banlieue de Londres. Cet homme au volant d’une voiture volée a eu l’idée de prendre la voie ferrée, un site que personne n’aurait imaginé. On imagine que les pneus n’ont pas tenu très longtemps et qu’il a sans doute dû laisser le véhicule sur les rails avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer, trafic perturbé…

Et vous que choisissez-vous comme itinéraire pour échapper à la police ?

C’est le post du jour qu’a décidé de partager avec vous Hugues Hamelynck dans le 6/8 et qui cartonne sur la toile.

Regardez plutôt !