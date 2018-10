Vianney reprend MC Solaar !

Avec seulement deux disques à son actif ("Idées blanches" et un deuxième album éponyme), Vianney est devenu la coqueluche du public francophone avec près de 850.000 ventes !

Il sera de retour avec un nouvel album live qui paraîtra le 9 novembre.

Enregistré les 8 et 9 juins derniers, le disque immortalise le passage de Vianney à l'Accordhotels Arena de Paris!

Le disque sera composé d'un DVD et de deux cd's, l'un reprenant le concert et l'autre rassemblant des duos, des inédits et des reprises dont celle de l'emblématique "Caroline" de MC Solaar qui sort en guise de nouveau single !

Découvrez "Caroline" tout de suite ci-dessous