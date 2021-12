Vianney publie des images aux côtés de son bébé : "Mon plus beau Noël"

Vianney est un artiste assez actif sur ses réseaux sociaux et notamment sur Instagram, mais il reste plutôt discret sur sa vie privée. Il a cependant profité du 25 décembre pour exprimer son bonheur familial.

Sur son compte Instagram, Vianney poste régulièrement des photos de ses rencontres avec d’autres artistes, de ses tournées ou d’anecdotes amusantes. Durant ce mois de décembre, on a pu le voir aux côtés de Didier Deschamps, de Bigflo & Oli, ou en train de monter son sapin de Noël. Mais ce jour de Noël était un peu plus particulier puisque le jeune papa a profité de l’occasion pour publier des images où il porte le landau de son bébé avec un message très touchant : "Pas de ski, pas de paillettes, pas de Seychelles. Mais de toute ma vie mon PLUS BEAU Noël !

Joyeux Noël à tous, les amis !"