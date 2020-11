Vianney joue "Je m’en vais" aux Sessions privées de VivaCité

Ces Sessions privées se sont déroulées dans le respect des gestes barrières et avant les mesures sanitaires plus restrictives du gouvernement et le second confinement en Belgique.

Vianney , dont le nouvel album N’attendons pas, est sorti le 30 octobre , a joué entre autres en live guitare-voix son tube Je m’en vais, présent sur son second album, intitulé sobrement Vianney. Il était accompagné à cette occasion d’un quatuor à cordes classique, et d’un piano.

Vianney a aussi répondu aux questions qui lui ont été adressées par les fans à cette occasion unique, voici quelques extraits choisis.

Il a donné son point de vue du public belge à Maryse : "Il y a une générosité en termes de présence et de volume sonore qui est assez unique ici. Quand on arrive tôt pour jouer dans une salle on est sûr qu’il y aura des fans belges sur place déjà et ce n’est pas comme cela dans toutes les régions françaises. Et puis le concert en lui-même, c’est important de souligner le volume sonore dont ils sont capables".

L’auteur-compositeur-interprète français a aussi révélé à Sheridan une anecdote sur le tournage du clip de Beau-papa, réalisé en mer pendant deux jours. "On peut recenser à 10-15 le nombre de galettes qui ont été balancées à la mer depuis le bateau. Tout le monde était malade, je pense que c’était un des tournages les plus douloureux pour beaucoup d’entre nous. Le mal de mer nous a accompagnés pendant les deux jours de tournage mais malgré tout on a kiffé et on a fêté la fin du tournage avec beaucoup d’autosatisfaction d’avoir surmonté tout cela".

Il a également dévoilé à Samuel qu’après Malade, une nouvelle collaboration avec Alice On the Roof était possible. "Du fond du cœur je le souhaite, je l’espère parce qu’Alice c’est une chanteuse incroyable et un être humain rare. Je l’aime vraiment à pleins d’égards donc si j’ai la chance de me retrouver encore en studio avec elle je serai vraiment comblé. J’attends cela Alice, quand tu veux" a-t-il affirmé. L’appel est donc lancé à notre compatriote !