Vianney, coach à The Voice France : la production est enchantée de son travail

L’auteur-compositeur-interprète de 30 ans, malgré ses quelques frasques sur son siège de coach, a semble-t-il charmé les autres membres du jury ainsi que la production.

Après la victoire de Marghe en finale ce 15 mai 2021, l’heure est au décompte pour The Voice France. Les audiences sont bonnes pour cette 10e saison, avec 5,7 millions de téléspectateurs, soit 700.000 de plus que l’an dernier. Outre le casting, avec notamment Jim Bauer, fils d’Axel Bauer et Nathalie Cardone, la personnalité attachante de Vianney, nouveau coach dans le télécrochet, a vraisemblablement conquis le public.

Après son album N’attendons pas sorti en octobre 2020, dont vous entendez le troisième single, Pour de vrai, sur VivaCité, Vianney a donc pris place dans le célèbre fauteuil rouge de coach. Grâce à ses analyses pointilleuses, son entente parfaite avec sa finaliste, la Belge Mentissa Aziza et à son enthousiasme, il a séduit les internautes mais pas uniquement. Ses collègues Florent Pagny, Amel Bent et Marc Lavoine ont aussi été conquis, tout comme la production du télécrochet.