Verviers : Une boucherie traditionnelle

La Boucherie Goeders, c’est le résultat de quinze années de passion, de travail et d'aventures pour Charles-Etienne Goeders, dit Charly, et son épouse Anaïs. Aujourd'hui, douze personnes supplémentaires les ont rejoints et travaillent encore de manière très traditionnelle.

Pourquoi vous être arrêtée dans cette boucherie ?

D’abord parce que c’est encore une boucherie charcuterie où l’on débite des morceaux et où on les valorise et ensuite parce que la plupart des charcuteries sont fabriquées sur place. La plupart, cela veut dire que seules les salaisons munies d’une AOP ou d’une IGP n’y sont pas produites et c’est le cas du jambon de Bayonne mais aussi de celui d’Ardenne.

Cela veut dire qu’il débite encore des quartiers entiers ?

En boucher passionné et en véritable artisan, Charles-Etienne Goeders valorise tous les morceaux d’une bête par son travail, son savoir désosser et découper, sa connaissance des goûts et des usages, et sa pratique personnelle de la maturation. Chaque viande est minutieusement sélectionnée et préparée pour qu'elle révèle son goût juteux et savoureux.

Quel est le principal atout de la boucherie Goeders ?

Une viande d'exception et de première qualité. Charly est sans cesse à la recherche de nouveautés, il privilégie des viandes uniques, savoureuses mais aussi élevées dans le respect de l’animal. Parmi elles, on retrouve les différentes races de porc (Duroc d'Olives, Pata Negra, Duke of Berkshire), de boeuf (Rouge Pie de l'Est, Charolaise, Simmental, Aubrac, Rubia Gallega...), de volaille labélisée ou bio, du veau élevé sous la mère, et d'agneaux (Prés Salés de la Baie de Somme, lait des Pyrénées, Belge...) et j’en passe…

Peut-on dire de la viande qu’elle a aussi sa saison ?

La viande peut-être pas mais les préparations sont saisonnières car on ne mange pas en été les mêmes morceaux qu’en hiver… En ce moment, c’est clairement la saison des BBQ qui redémarre. Et puis, si vous aimez les viandes de saveur unique et exceptionnelle, Charly vous séduira avec son comptoir de viandes maturées et affinées.

Est-ce qu’il se fournit également chez des producteurs locaux ?

Anaïs et Charly sont convaincus qu'il n'y a rien de mieux que de manger des produits bien de chez nous, ils privilégient la viande d'éleveurs locaux. S'il y a bien une chose que l'on a compris à la Boucherie Goeders, c'est qu'une viande de qualité provient forcément d'un animal élevé dans le respect, au sein même de nos régions. C'est pourquoi Charly travaille main dans la main avec les éleveurs locaux, C’est le cas, par exemple, de la Rouge Pie de l'Est, un bœuf 100% pure race élevé dans l'est de notre plat pays, qui une fois affinée, révèle son goût unique.

A côté de cela, je suppose qu’ils proposent des plats traiteur ?

A l'arrière du magasin vous retrouvez la cuisine dans laquelle sont préparés chaque jour tous nos plats traiteurs par le cuisinier Jonathan. Et tout ce travail a déjà reçu de nombreuses récompenses que je ne pourrai pas toutes évoquer mais parmi les dernières, il y a la Médaille d'or au Concours Boudinwall 2016 pour son boudin noir aux framboises; son boudin noir nature et son boudin noir au lard, la Médaille d'or au Concours National Professionnel Eurobeef 2015 pour son boudin noir au spéculoos et foie gras ainsi que son blanc de poulet truffe/tomate/parmesan… N’oubliez pas de déguster la charcuterie verviétoise incontournable : le lev’gos une sorte de boudin de foie aux petits raisins…

Encore un mot ?

Chaque année, lors de la Journée de l'Artisan, qui a eu lieu en novembre c’est l'occasion de découvrir l'envers du décor et ainsi que d'en apprendre plus sur l'histoire de la boucherie Goeders. Et enfin, retenez que vous pouvez également commander en ligne et vous faire livrer à la maison.

Boucherie Goeders

Rue des minières 56 - 4800 Verviers

Tél.: +32 (0)87 22 23 84

/www.boucheriegoeders.be/