Vers un weekend sous le soleil...

Une zone de pluie complètement affaiblie a traversé le pays d'ouest en est. Ce matin subsistaient des nuages sur l'est et le sud-est tandis que le soleil reviendra plus franchement sur l'ouest et le centre. Peu de changements à attendre en cours de journée avec toujours du soleil sur la plupart des régions mais encore quelques nuages de beau temps qui bourgeonneront sans conséquence sur les reliefs. Il fera un peu frais malgré le soleil, on attend 12° au littoral et en Ardenne, 15° dans le centre et 16° sur la Campine ou la Gaume.

La nuit prochaine

Sous un ciel cette fois étoilé, les minima descendront entre 1° en Hautes Fagnes et de 4 à 6° ailleurs. Un peu de brume pourra se former par endroit.