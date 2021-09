Véronique Genest en difficultés financières : "J’arrive au bout de ma réserve d’argent"

Les conséquences de la crise sanitaire n’ont pas épargné de nombreux employés et indépendants de secteurs comme l’HoReCa, la culture ou le monde de la nuit. Les acteurs ont aussi connu des difficultés financières. Si le chômage temporaire de certains n’a pas pesé sur leur patrimoine, d’autres n’ont visiblement pas eu la même chance.

Interrogée pour Télé Star Play, elle a confié : "On a eu deux ans difficiles. Beaucoup de mes amis sont en perdition totale. Personnellement, j’avais une réserve. J’arrive au bout de ma réserve. C’était une réserve de deux ans de vie".

Consciente d’avoir pu bénéficier pendant plusieurs années d’un salaire attractif, elle défend toutefois son train de vie. Pas question de flamber son argent : elle indique notamment ne pas dépenser pour "des fringues à plus de 30 euros".

►►► À lire aussi : Garou vous dévoile sa nouvelle vie, reclus au Canada : "J’étais confiné avant le confinement"

"J’ai des charges énormes… J’ai ma mère à charge dans un Ehpad, j’ai l’ex-femme de mon mari à charge. On a beaucoup de charges, on entretient les gens. On a aussi des frais quotidiens. La vie est compliquée".

À la question des revenus dont elle a besoin pour subvenir à tous ses frais, elle répond : "Il me faut beaucoup pour vivre. Je ne suis pas dépensière. Ça part juste dans les frais. J’ai des charges fixes qui sont énormes. Je ne me plains pas. Il me faut au moins 10.000 euros par mois".

Véronique Genest n’est d’ailleurs plus apparue à l’écran depuis un épisode de Camping Paradis tourné en 2019, soit deux ans sans le moindre tournage.