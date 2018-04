Venez découvrir Como en casa, un restaurant végétarien !

Aujourd’hui, Gaël Mag nous a fait découvrir un restaurant végétarien très convivial ! Un lieu simple mais à la fois chaleureux. De plus, cet espace possède également une galerie d’art. Il s’agit de Como en casa, une cantine de ville centrée sur les propositions bio, du terroir, locales, végétariennes et parfois même végan.

La magie du lieu repose sur une chouette équipe très féminine dirigée par Juliette. Cette cuisinière est convaincue que c’est en privilégiant les circuits-courts, en œuvrant à créer une dynamique de quartier, et en optant pour une approche authentique et naturelle de la gastronomie qu’on peut créer du lien, faire évoluer les mentalités et rendre la ville plus belle.

Mais depuis quelques semaines, Juliette a revisité sa carte pour cadrer encore davantage à ses valeurs. L’idée principale est de travailler chaque plat autour d’un seul légume… Tout est servi en mini-portions pour vous permettre de partager et d’en tester plusieurs au cours du repas…

L’un des principaux fournisseurs de Juliette n'est autre que le jardin de la Fouarge à Comblain-au-Pont.

Juliette a la capacité de séduire un non-végétarien qui cherche à élargir le champ de ses possibles gustatifs, à redécouvrir certains légumes ou à deviner les multiples saveurs présentes dans chaque plat.

Pour découvrir ce lieu, rendez-vous dans cette jolie enseigne féminine rue Hors Château, 24, au cœur de Liège.