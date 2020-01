Vanessa Paradis et Marc Lavoine aux Francofolies de Spa!

L'affiche des Francofolies de Spa en juillet ne cesse de s'étoffer de noms prestigieux. Après Soprano, Loïc Nottet -M-, Hooverphonic et Mika, le festival annonce la venue de Vanessa Paradis et Marc Lavoine !

Vanessa Paradis sera sur la scène Pierre Rapsat le même jour que son complice -M-, le lundi 20 juillet.

Après des concerts en salle, Vanessa fait durer le plaisir et prolonge sa tournée en festivals en 2020. Elle vient également de sortir un Best Of, double CD présentant d’une part ses plus grand succès, et d’autre part des duos et des raretés qui ont émaillé son incroyable carrière.

On se souvient que son dernier passage à Spa remonte à 2008 avec justement à ses côtés … Matthieu Chedid (qui avait également assuré la direction musicale du spectacle). Espérons quelques instants complices entre les deux artistes!