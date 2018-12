Valley of Love et sa vision de Noël

Après un passage dans le cube de verre de Viva For Life, focus sur Valley of Love et son Noël sous les cocotiers.

Valley of Love se veut atypique avec un concept unique : créer des chansons grâce au thème de Noël qui se veut omniprésent. Mais pas de cliché avec des classiques à la sauce américaine. Ici, le groupe met en lumière cette période de l'année en transposant le "cliché du concept album cher à Phil Spector où pléthore d'artistes se réunissent pour remettre le sapin au milieu du salon".

Ce sujet vaste et qui touche un large public est la clef de leur succès.

" Chacun de nous a une histoire, son histoire sur cette étrange période de l'année, il ne suffisait plus qu'à en faire de bonnes chansons !"

En 2012, il réunissait des artistes belges et des collègues de toutes contrées pour confronter les points de vue des traditions et permettre de revisiter ce thème.

Six ans plus tard, le groupe sort un livre intitulé "L'Exotica des 50's" qui peut se résumer à une impression musicale de tous les lieux exotiques rencontrés et imaginés. Une sorte de carte postale idéale, lumineuse, sans la moindre intention de crédibilité musicologique.