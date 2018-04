Valentine : The Voice Belgique!

C'est une finale haute en couleur que nous ont offert les 4 finalistes de The Voice Belgique aux côtés d'invités de prestige: Louane, Mc Solaar et Alice on the Roof... Une finale qui a consacré Valentine comme gagnante de cette 7ème saison!

Le lendemain...

Séquence émotion ce matin dans le 8/9... La grande gagnante The Voice Belgique est avec nous et accompagnée de son coach Matthew !

A l'annonce de votre victoire, Matthew semblait plus heureux que vous ?

Lui, il a extériorisé ce qui se passait à l'intérieur de moi !

Pour la suite ce sera ? Respirer un petit peu et extérioriser tout ça... Et sauter de joie comme Matthew. C'est la fin d'un mois très intense !

La carrière des talents The Voice est assez discrète, une inquiétude pour toi Valentine ?

Non... Il faut juste être près, prendre le temps de construire quelque chose de cohérent.

J'ai été sauvée à chaque fois par le public. J'avais besoin de me sentir entourée et portée et là pour le coup c'est parfait. Je me sens très chanceuse !

Matthew...

"J' aurai aimé qu'ils gagnent tous". Valentine a travaillé avec moi, "Maintenant c'est moi qui demande pour travailler avec elle!"

Le côté partage était vraiment au rendez-vous dans ce programme. Je suis davantage sur mes gardes pour moi d'habitude mais là pour les autres, c'est plus facile - Oui je suis plus euphorique - ouvert du coup.

And The winner is, le grand moment... Il y a eu des prestations incroyables et ça s'est joué à rien. "Il y a eu 4 univers tellement différents et qui s'adressaient à des publics différents". Tout était possible !

La saison 8 est annoncée alors avec ou sans vous Matthew ? Eh oui mais non mais peut-être mais selon ... On verra ... "Au revoir" !

Plein de succès à toi Valentine !