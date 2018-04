Valentine remporte The Voice Belgique!

C'est une finale haute en couleur que nous ont offert les 4 finalistes de The Voice Belgique aux côtés d'invités de prestige: Louane, Mc Solaar et Alice on the Roof... Une finale qui a consacré Valentine comme gagnante de cette 7ème saison!

Après avoir conquit les 4 coaches dès son Blind avec son interprétation de "Roxanne", Valentine n'a cessé de confirmer son talent au fil des prestations... Lors du duel face à Adrien, leur version de "Sans Contrefaçon" a dévoilé sa singularité. Ensuite, les émotions ont pris le dessus lors de sa reprise bouleversante de l'Hymne à l'amour lors du Live 2. Sans oublier ses prestations scénique sur "Spectrum", "Small Town boy" ou encore "Believer" la semaine dernière...

Dans les coulisses, c'est une artiste sachant où elle veut aller qui s'est montrée maître de ses choix... Des choix et des interprétations qui l'ont menée à la victoire... Bravo Valentine!

Valentine et Matthew Irons seront demain en interview dans le 8/9 pour débriefer cette aventure...

Retrouvez toutes les prestations de Valentine ici...