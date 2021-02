"Va te faire inoculer" : une Montoise crée le buzz avec ce badge qui encourage la vaccination

Marie-Laure, une créatrice montoise, a déclenché un buzz depuis début février avec un de ses badges qui s’est retrouvé en une d’un article du Guardian. Celui-ci vise à encourager la vaccination contre le coronavirus dans la population avec une certaine dose d’humour. La pandémie de covid-19 est toujours bien présente en 2021. La course à la vaccination est lancée en Europe pour éradiquer une bonne fois pour toutes ce coronavirus et reprendre une vie plus ou moins normale avec pour l’instant, pour la plupart des pays du vieux continent, les vaccins de Pfizer/BioNTech, de Moderna et d’AstraZeneca. Cependant, les autorités politiques et sanitaires sont confrontées, notamment en Belgique, aux inquiétudes d’une partie de la population sur l’inoculation du vaccin et ses potentiels effets secondaires. Le magazine #Investigation de la RTBF a notamment analysé quatre arguments souvent employés par les personnes réticentes à l’idée de se faire vacciner conte le covid-19, en interrogeant les scientifiques Moncef Slaoui et Emmanuel André à ce sujet.

Une activité lancée depuis 2017

La population belge s’interroge et rivalise d’arguments, tant pour ou contre la vaccination, sur les réseaux sociaux. D’autres ont décidé de soutenir ce geste citoyen, afin d’atteindre l’immunité collective, avec des créations originales. C’est le cas de Marie-Laure, 38 ans, une créatrice montoise qui propose depuis le mois de janvier, des badges à l’humour aussi piquant que l’aiguille d’une seringue. La créatrice développe son activité d’indépendante depuis 2017 autour de la fabrication de bijoux ou d’ateliers créatifs dans son garage. Amatrice d’humour noir voire trash, elle décide d’y ajouter en 2019 la création de badges avec des slogans hilarants ou empreints de bonne humeur. "C’est tombé juste avant la crise sanitaire et à ce moment j’ai fait pas mal de créations pour faire sourire les gens puisque la morosité s’était fortement installée. Je me suis obligée à poster un badge 'bonne humeur' chaque jour. Ceux-ci ont pris pas mal d’ampleur car les infirmiers et médecins trouvaient très amusant de les porter sur leur blouse" déclare-t-elle. Elle a depuis fourni un bon nombre de badges pour les services hospitaliers de sa région.

Un buzz qui a traversé la Manche

Continuant sur sa lancée, au début de la campagne de vaccination en Belgique, Marie-Laure sort un badge qui encourage, avec beaucoup d’humour, à recevoir le vaccin contre le covid-19. L’un d’eux porte le slogan : Va te faire inoculer. Celui-ci rencontre déjà une forte adhésion auprès du public. Il est porté par une infirmière prise en photo par Yves Herman de l’agence Reuters lors de sa vaccination et cette dernière se retrouve quelques jours plus tard dans un article du Guardian qui porte sur la campagne belge de vaccination. "C’est un monsieur qui m’a envoyé le lien via ma page me disant que j’étais dans le journal. Je n’ai même pas osé cliquer car cela me semblait tellement dingue que j’ai cru à un virus pirate" nous confie Marie-Laure. La créatrice a alors tapé les mots-clés sur son moteur de recherche et découvre avec stupéfaction l’existence de cet article.

Des centaines de demandes de badges depuis quelques jours

Depuis cette publication, Marie-Laure reçoit d’ailleurs des centaines de demandes de badges émanant de divers pays, notamment "des francophones qui habitent en Angleterre et qui ont lu cet article et aussi des commandes pour des hôpitaux en Suisse, en France, aux Pays-Bas" se réjouit-elle. Cette forte demande correspond selon elle au ras-le-bol du corps médical qui "est fatigué, épuisé et qui a envie que les gens se rendent compte que la vaccination est importante. Vu que c’est assez trash, cela marque les gens, cela les fait sourire et leur plaît pas mal". Une manière donc de sensibiliser à l’urgence et l’importance sanitaires que comporte un vaccin tout en apportant une touche de positivité dans une période déjà bien morose. "Si je peux apporter ce petit plus (dans la vaccination et le quotidien des gens), je suis ravie" savoure-t-elle. Un succès qui n’est pas sans rappeler celui de la page Facebook Des Fists et des Lettres, qui valorise la culture avec un grand C sous différentes blagues trash, un tel engouement prendra-t-il pour les créations de Marie-Laure ? Celui-ci semble en bonne voie, mais aussi pour accepter l’inoculation du vaccin. Vous pouvez retrouver les bijoux ou les badges des Ateliers de Lilo dans certaines boutiques ou les commander sur ses réseaux sociaux. Retrouvez plus d’actualité insolite tous les jours de la semaine de 16 à 18h dans Quoi de neuf ? sur VivaCité.