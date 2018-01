USA : des jumeaux naissent avec un an d'écart !

Une Californienne a donné naissance a ses jumeaux la nuit du réveillon. Seul hic : l'un est né en 2017, l'autre en 2018.

On entend souvent parlé de la naissance du premier bébé de l'année. Mais ici, c'est à un cas plutôt rare dont on a affaire. En Californie, une jeune maman a accouché de ses jumeaux dans la nuit du passage à l'an neuf. Alors que Joaquin Junior et Aitana de Jesus Ontiveros ne devaient naître que le 27 janvier 2018, ils ont décidé d'entrer dans l'Histoire un peu plus tôt.



Dimanche soir, leur maman Maria a été hospitalisée au Delano Regional Medical Center à la suite de contractions. Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que Joaquin Junior montre le bout de son nez et naisse le 31 décembre 2017 à 23h58. Dix-huit minutes plus tard, Aitana de Jesus est née le 1er janvier 2018 à 00h16. Les jumeaux sont donc nés à des jours, des mois et années différents.

Le gynécologue Seyed Tamjidi a déclaré : "En plus de 30 ans de pratique, je n'ai jamais eu l'opportunité d'assister à quelque chose comme ça avant !"

La tribu se porte néanmoins très bien et les nouveaux-nés ont pu rentrer rencontrer leurs trois grandes soeurs.