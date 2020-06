Unique au monde : Jean-Michel Jarre proposera un concert live... en réalité virtuelle

Unique au monde : Jean-Michel Jarre proposera un concert live... en 3D et en réalité virtuelle - © ALBERTO PIZZOLI - AFP

Jean-Michel Jarre proposera un concert tout à fait unique à l'occasion de la Fête de la musique. Le pionnier de la musique électronique en France se produira en live sur YouTube et Facebook mais aussi en 3D et en réalité virtuelle. Jean-Michel Jarre aura décidément marqué les esprits. Auteur d'immenses concerts comme à Moscou en 1997 où il a rassemblé 3,5 millions de personnes, de shows son et lumière dans des lieux mythiques comme les pyramides de Gizeh, pionnier de la musique électronique dans l'Hexagone, le musicien et producteur français pousse désormais encore plus loin la technologie en musique.