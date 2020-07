Une ville 100% énergies renouvelables ? A Sidney, le cap est franchi !

Parce que les bonnes nouvelles, ça se partage...

Il est effectivement des idées inspirantes, des actions qui invitent au respect ou à la curiosité et qui peuvent (r)animer notre enthousiasme. Plus que jamais, le monde s’interpelle sur le respect de l’environnement, sur ce "vivre autrement", sur ces perspectives plurielles de préservation de la nature, sur les économies d’énergie et la consommation durable.

Chacun a son niveau contribue,... ou pas, fait sa part et tend ainsi à ce monde plus viable, plus respirable, plus raisonné.

Le secteur de l’énergie est souvent sous les projecteurs, se réinvente, se renouvelle, se cherche pour répondre à une demande plus consciencieuse, plus cohérente pour la préservation de la nature.

Des paris nous semblent cependant parfois illusoires comme celui, pour une ville, de tendre vers du 100% énergies renouvelables. A Sidney, c’est chose faite ! Une action affirmée en ce début juillet et qui devrait permettre à l’arrondissement City of Sydney d’économiser 300.000 euros par an et 20.000 tonnes d’émissions de CO2 par an ! Presque un SidneyWorld, un rêve réalité qui suscite l’admiration, ou tout au moins la curiosité.