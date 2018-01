Une startup coréenne rend possible de téléphoner... avec le bout de son doigt !

Adieu oreillette ou autre kit main libre ? C'est en tout cas ce vers quoi on tend avec la technologie imaginée par Innomdle Lab, une startup coréenne. Elle permet d'écouter votre interlocuteur à travers le bout de votre doigt ! Explications...

La technologie développée par la startup coréenne est en fait un bracelet connecté via Bluetooth au smartphone de l'utilisateur. Lors d'un appel téléphonique, le bracelet Sgnl va utiliser la conduction osseuse pour transmettre la voix de votre interlocuteur à travers votre main et jusqu'au bout de votre doigt. C'est la face interne du bracelet, en contact direct avec votre peau, qui fait le boulot. Il suffit alors de placer votre doigt sur un de vos conduits auditifs et le son s'amplifiera de manière à ce que vous puissiez entendre ce que l'on vous dit.