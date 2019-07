Une seule réunion cette semaine à l'hyppodrome de Wallonie !

Une seule réunion cette semaine à l'hippodrome de Wallonie ! - hainaut matin - 16/07/2019 7 COURSES AU TROT Départ de la 12h10 Cheval du jour : 114 ENOLA PENGUY Outsider du jour : 709 EROINE DU THENNEY 1ere course Carine De Soete présente ELVERA (D4) et DECLIC DU GADE (le choix de K. Depudt – également D4). EGEE FOR LIFE va tenter de prendre une place. DIANE D’IDEF ne répète pas toujours ses meilleures courses. EPONA DU CHATAULT sera confié à D. Locqueneux. BOYFRIEND vient de gagner tout comme FOREVER DIESCHOOT. DAISYMONEY RINGEAT trouve un engagement en or. CHARME DU PIEFFORT sait finir ses courses. EPOPEE DES LANDES semble en retard de gains. DIAMANT D’HERMES est un ‘Campus’. ENOLA PENGUY est en forme et régulière. DARIUS DU LOIR gagne souvent lorsqu’il reste au trot. Pronos : 14-5-3-8-15 2ème course CASANOVA DE RICO peut reprendre sa belle série. BOGDEN est irréprochable. CATSOUS peut gagner en évitant la disqualification. FIUMORBO n’a que 4 ans mais semble posséder quelques moyens. CLAUDE DE BRY est revenu en forme. BEST OF MORCHIES est le mieux engagé aux gains de la course mais part tout en dehors. CALLIXHE DIESCHOOT viendra ensuite. Pronos : 2-3-1-6-8 3eme course Très belle épreuve avec des chevaux en forme. JOY RIDER DE YH n’aura que contre lui son numéro de départ. EDGAR FLEVO s’est retrouvé. IMMER BUTTERFLY possède un palmarès impressionnant. INDO LOCO a bien couru récemment à Tongres. CITY DU SAPTEL peut être rachetée pour une place. PROUD OF MY FACE a du mal a gagner. JACKPOT VRIJTHOUT court toujours bien. JULIETTE D’ERPION est au top. PEART STARDUST est une ‘Bot’ et JOINTNESS SIDNEY est en forme. Pronos : 1-3-2-4-7 4eme course KAISER LANTERN a pris pas mal de gains en peu de temps. JANA DE BRUCOM vient de renouer avec la victoire. HAPPY OCCAGNES est souvent chuchoté. KAMUKANA VRIJTHOUT peut se placer. HAMLET DE BEAULIEU est dans le même cas. JOLIE WILLIAMS est D4 et reste sur une bonne 2ème place. JADORE SUGAR sera l’un des favoris de l’épreuve. HAVANA D’HOEVE et KYWI DE CORTA auront une tâche pas facile : celle de partir du 2ème rang. Pronos : 2-1-3-10-14 5ème course Jolis rapports en vue tant la course semble ouverte. DISCO JET semble avoir la pointure. DRUGSTORE BONBON a obtenu les meilleurs résultats récents. ENIGME DES ILES, BELLE MAGNIFIQUE et BUCELIO VERDERIE profiteront de la 1ère ligne derrière la voiture. DU PLESSIS CHESS est D4. EGO DE LA MORTRIE a sûrement des moyens. DANDY DE LA COUR est proche d’accéder au podium. EXCALIBUR DE TORCY vaut mieux que ses derniers résultats. DUXELLE a déjà surpris. BELLINO VERDERIE est irrégulier. Pronos : 2-7-4-11-12 6ème course CHARMING BOY FAC est idéalement engagé. IDEAL PONT VAUTIER possède une belle musique. UCALAYI BI vaut mieux que ses dernières sorties. INVINCIBLE BOLETS et HAVANA PALACE sont des métronomes. JOEPIE SLIPPER ne cesse de se distinguer. GIGANT WELL va se racheter avec Jos. LICKETYCLICK termine souvent 2ème. HECTOR TER BLEKTE et GABBYTO peuvent surprendre. Pronos : 8-2-10-9-5 7eme course réservée aux amateurs. KATINKA JET court de mieux en mieux. LINCOLN EV fait souvent bonne figure. JACARTA NOA peut se placer en évitant la disqualification. DJO DE NAPPES est mieux placé que récemment à Tongres. KAMBORA est très bien engagé. LULY MOM est capable de gagner. EROINE DU THENNEY a fait un drôle de truc à Tongres récemment. ZODIACO AS est un ‘Varenne’ qui va au minimum améliorer son record aujourd’hui. Pronos : 6-5-1-12-2