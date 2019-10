Pour cette nouvelle semaine digitale, Sylvie Honoré et ses invités nous invitent à vivre "une semaine pour prendre soin de SOI et des autres".

Les experts de la semaine

Lundi 7 octobre : Edith Marichal a mis au point un jeu de cartes " Mes sentiments, mes besoins " pour permettre à tout un chacun de décoder ses sentiments, il s’utilise à la maison mais aussi en maison de soin ou maison de repos, une façon de prendre soin de toute la famille. Elle est psycho-pédagogue, coach et formatrice.

Mardi 8 octobre : Caroline D’Haegeleer est conseillère en image corporelle. La vision de son approche est d'accompagner et de valoriser la personne dans une démarche de bien-être corporel, par un meilleure connaissance de son potentiel intérieur et de son corps. Elle travaille également en milieu hospitalier, en oncologie afin d'aider les patients à retrouver une belle estime et image d'eux-même. Comment révéler son potentiel intérieur à travers la couleur et le style ? Caroline nous délivre des pistes Bien-Etre.

Mercredi 9 octobre : Julie Verkist, elle est Art-thérapeute par la voix et elle pratique des soins de ressourcement et d’apaisement par la voix… Libérer sa voix nous fait prendre soin de nous et en explorant notre champ énergétique, on peut augmenter notre ressenti et ainsi améliorer notre relation à l’autre.

Jeudi 10 octobre : Roberto Vanootheghem, Co-président de l’Association des posturologues de Belgique. La posturologie est l'étude de la position de l'homme dans l'espace - équilibre, stature, aplomb, stabilité. De nombreux troubles entrent dans le champ d’intérêt de la posturologie. Citons notamment : les troubles de l’équilibre ; les maux de dos, les céphalées ; la fatigue chronique… Une invitation à prendre soin de sa santé !

Vendredi 11 octobre : Catherine Blondiau pour son livre : "J'initie mon enfant au yoga - Postures, jeux et exercices ludiques " chez Jouvence. Approche philosophique et pratique selon les découvertes de la chronobiologie notamment… Une autre approche, quelque chose de bien différent que l'on ne trouve pas encore sur le marché.