Une randonnée de 24 h dans l'entité de Fernelmont ! Et ce pour la bonne cause ! - Namur Matin -... Le Club de randonneurs "La Bottine namuroise" organise ces 22 et 23 juin un rallye pédestre au profit de l'asbl Mes Mains pour Toi Une randonnée de 24 heures et d'approximativement 100 km dans et autour de l'entité de Fernelmont en soutien à l'Association Mes Mains pour toi qui vient en aide aux enfants gravement malades , à leur famille, à l’hôpital et à domicile. Le rallye débute le samedi 22/06 à 12h00 pour se terminer le dimanche 23/06 à 15h00 Possibilité de parcourir une, plusieurs ou la totalité des étapes (24h de randonnée, +-10 étapes de 8 à 16 km, tous niveaux). Ecoutez Jean Pierre Tinant, responsable du club...