Une question concernant les 12 défis de Viva for Life ?

Vous vous posez des questions concernant les 12 défis de Viva for Life ? On y répond ci-dessous. A PROPOS DU CHALLENGE En quoi consiste les 12 défis Viva for Life ? Vous aurez 144 heures pour venir à bout des 12 défis Viva for Life autour d’une expérience proche de celle des animateurs du cube à travers un challenge digital et connecté. Une façon originale, ludique et accessible à tous de se mobiliser pour Viva for Life. Réalisez chez vous et à votre rythme 12 défis lancés par des personnalités de la RTBF en 144h maximum (soit 6 jours), en famille ou en solo. Quelles sont les dates à retenir ? L’événement " Les 12 défis Viva for Life " se déroule en deux temps : ● La première phase est le moment dit de " l’Inscription et de la Collecte " où le participant ou la famille doit s’inscrire et collecter un minimum de 200€ du 09 novembre 2020 au 11 décembre 2020 20h00. ▪ Les inscriptions sont clôturées le 10 décembre à 20h00. ▪ Les collectes sont clôturées le 11 décembre à 20h00. ● La seconde phase de l’événement est la période où le participant ou la famille doit effectuer ses 12 défis en 144 heures entre le 11 décembre 2020 à 20h00 au 17 décembre 2020 à 20h00. Qui peut participer ? En solo ou en famille, vous pouvez vous inscrire via le lien suivant : https://soutenir.cap48.be/12defisVivaforLife/. Ce challenge est ouvert à tous. Deux types d’inscription : • “Solo” : Elle est ouverte à toute personne, âgée au minimum de 16 ans. • “Famille” : Sans limite du nombre de personnes, il est nécessaire de compter la présence d’une personne âgée d’au minimum 16 ans. Les défis se réalisant tous ensemble, nous délivrerons un code unique, valable sur un seul téléphone. Ce code sera donc à destination d’un(e) représentant(e) de la famille. Pourquoi se mobiliser ? L’événement " les 12 défis Viva for Life " permet à tous de se mobiliser et d’être solidaire depuis chez soi. La crise sanitaire que nous traversons amplifie les besoins des associations et l’importance de poursuivre l’action Viva for Life ! Les enfants sont les premières victimes de la pauvreté. Entre 0 et 6 ans, la qualité de l’environnement et des interactions de l’enfant avec son entourage ont des rôles décisifs sur son développement. C’est pourquoi il reste nécessaire d’aider les associations actives dans le secteur de la petite enfance et de la pauvreté en Wallonie et à Bruxelles. En 7 éditions, l’opération a permis de soutenir 608 projets concrets qui contribuent au développement positif de ces enfants. Mais l’urgence demeure. Les défis sont-ils faciles à réaliser ? 12 défis en 144 heures représentent un véritable challenge. Ludiques et originaux, ces défis sont accessibles de tous : seul ou en famille, sportif ou cocoon, créatif ou complètement fou. Donnons le maximum d’énergie aux trois animateurs avant leur entrée dans le cube. Un des 12 défis proposés vous semble trop compliqué ? Vous pourrez utiliser un seul et unique joker pour ne pas faire l’un des défis lancés par les animateurs de la RTBF.

UTILISATION & FONCTIONNEMENT Comment télécharger l’application Be Solidaire ? Une fois que vous avez collecté 200€, votre inscription sera validée. L’envoi des codes se fera à partir du mercredi 9/12. Un envoi groupé sera fait quotidiennement jusqu’au 11/12 à 20h00. Ensuite, vous allez devoir télécharger l’application Be Solidaire sur votre smartphone par l’intermédiaire des plateformes de téléchargement App Store ou Play. Une fois l’application téléchargée, vous pourrez y introduire votre code. En quelle langue l’application est-elle disponible ? L’application est disponible uniquement en français. Quelles sont les données recueillis par l’application dans le cadre du challenge ? L’application recueille les données relatives à la création de votre profil c’est-à-dire votre prénom, votre nom, votre adresse mail et votre photo de profil si vous en choisissez une. Également, dans le cadre de la réalisation des défis, il vous est demandé de prendre une photo ou une vidéo par défi. Les fichiers transmis par le participant pourront être utilisés par CAP48 et ses ayants-droit dans sa communication autour de l’événement " Les 12 défis Viva for Life " Qui a accès à mes données personnelles enregistrées sur l’application ? Un nombre restreint de personnes ont accès à vos données personnelles : membres du personnel, nos sous-traitants déclarés et certains employés de la RTBF. Des contrats de confidentialités, d’engagement sur la protection et la sécurité des données sont signés par nos soustraitants. Nous sommes tenus de réactualiser régulièrement la liste des personnes ayant accès à vos données. Des contrats de confidentialité, d’engagement sur la protection et la sécurité des données sont signés par nos sous-traitants. Pour plus d’informations concernant ce sujet, veuillez consulter la page https://www.cap48.be/vie-privee/ ou nous contacter par email viepriveeCAP48@rtbf.be. Conformément au règlement RGPD, les données personnelles des utilisateurs de l’application Be Solidaire sont strictement confidentielles et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des données à caractères commercial ou bien traitées à des fins commerciales. Les autres utilisateurs participant à l’événement “Les 12 défis Viva for Life” pourront uniquement consulter votre prénom, photo de profil ainsi que vos photos et vidéos publiées pour réussir les défis. Pendant combien de temps mes données sont-elles stockées dans la base de données de l’application Be Solidaire ? Vos données utilisateurs sont stockées dans la base de données de l’application depuis la création de votre profil jusqu’à la fin de l’événement “Les 12 défis Viva For Life”. A l’issue du challenge, l’ensemble de vos données seront supprimées de l’application dans un délai d’un mois maximum. Vous pouvez à tout moment supprimer votre compte et effacer les données personnelles qui y sont rattachées. Que se passe-t-il lorsque je supprime mon compte ? Conformément au règlement RGPD, l'application vous donne la possibilité de supprimer votre compte directement. Toutes vos données seront alors définitivement supprimées de la base de données de l’application. Cependant, lorsque vous supprimez votre compte, sachez que tous les défis que vous avez réussis seront alors perdus. Cela impactera donc votre progression et vous devrez alors redoubler d’efforts pour compenser cette perte ! Je rencontre des problèmes de fonctionnement avec l’application, qui dois-je contacter ? Vous pouvez contacter l’équipe CAP48 – " Les 12 défis Viva for Life " à l’adresse mail info.besolidaire@gmail.com

DONS A quoi vont servir les dons ? Viva for Life est une action pour lutter contre la pauvreté. Cette opération vise en particulier les familles en situation de pauvreté et qui ont des enfants en bas âge. Les fonds récoltés par l’opération Viva for Life sont destinés à financer prioritairement le renforcement des associations actives sur le terrain de la petite enfance mais aussi de la pauvreté. Ces associations concentrent leurs efforts à consolider les liens parents/enfants nécessaires au développement harmonieux des petits enfants. CAP48 est l’association qui gère le volet dons de l’opération de solidarité Viva for Life de la RTBF. Retrouvez ici plus d’informations sur l’utilisation des dons. Les dons sont-ils déductibles aux impôts ? Oui ! Pour tout don dès 40€, vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 60% (au lieu des 45% habituels) uniquement valable en 2020. Par exemple, si vous faites un don de 120€, vous ne payez que 48€. Une attestation fiscale vous sera délivrée dans le courant du mois d’avril 2021 par CAP48, qui est l’association gère le volet dons de l’opération Viva for Life de la RTBF. Avez-vous quelques astuces pour arriver plus facilement au minimum de 200€ ? Un guide du collecteur est disponible ici. Pour toute question concernant votre page de collecte, un paiement, un don, vous nous contacter à l’adresse mail info.besolidaire@gmail.com CONTACTS Vous pouvez contacter l’équipe CAP48 – " Les 12 défis Viva for Life " à l’adresse mail info.besolidaire@gmail.com