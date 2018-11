Une pleine Lune qui secoue pour lâcher l'Inutile !

La Pleine Lune du 23 novembre nous fait Ressentir la Formidable Puissaaaaaaance de son Énergie...

Elle nous Secoue pour nous aider à Lâcher l’Inutile !

C’est la dernière Pleine Lune de la Saison, elle vient mettre en Lumière ce que nous devons Abandonner pour Être prêt à entrer dans la saison qui arrive mais ça décoiffe un peu !

Le Côté obscur de la force remonte en surface pour Être libéré et pour que nos Prisons Intérieures s’écroulent.

Pour Nous y aider, cette Puissante Pleine Lune met notre manière de Communiquer sous les feux des projecteurs.

La pleine lune du 23 novembre livre une impression désagréable à cause des aspects planétaires et des étoiles fixes a expliqué Astrology King... Nous devrions nous attendre à "une amertume et une colère pour les deux prochaines semaines" et note que le placement de Jupiter uniquement "amplifie cette énergie conflictuelle " . Ce sera très facile de perdre son sang froid et d’agir de façon impulsive en cette pleine lune.

L'antidote : Le contrôle - la tempérance. Faites de votre mieux pour l’exercer sur vous-même – réfléchissez avant de parler ou d’agir, surveillez et disséquez vos sentiments régulièrement, et assurez-vous d’exprimer de façon saine vos frustrations et de ne pas vous contenter de les réprimer, sinon vous risqueriez de les laisser exploser.

Notre Belle Dame Lune nous invite à canaliser nos émotions, à gérer notre impatience, nos frustrations, nos manques, notre impulsivité ou encore notre colère pour les exprimer de manière plus juste. Le lâcher-prise est Indispensable pendant cette période - la Lune met les pleins phares sur nos facultés d’adaptation dans notre mode de communication .

Une pleine Lune riche de révélations !

Sa Joyeuse énergie nous invite à raviver notre sens de l’Humour et notre Spontanéité pour avancer avec plus de Légèreté !

Qu’est-ce que vous avez Envie de vivre et de Ressentir dans cet aspect de votre vie - c'est le moment de vous y ouvrir, de le créer. La Formidable Puissaaaaaaance de cette Pleine Lune nous pousse à nous poser les bonnes questions pour évoluer. Lumière sur vos prises de conscience et plein feu sur vos idées et intuitions !